عاجل- إصابة شخص فى إطلاق نار بـ ألمانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، إصابة شخص فى إطلاق نار بمدرسة بمدينة بيلد شمالى البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، إصابة شخص فى إطلاق نار بمدرسة بمدينة بيلد شمالى البلاد. وبحسب السلطات، جرى اعتقال المشتبه به فى إطلاق النار، فيما قالت السلطات إن شخصا آخر تمكن من الفرار وفق وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

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