عاجل- هجوم على سفينة شحن باليمن.. والأسطول الأمريكى يعلق

جدة - نرمين السيد - ولم يذكر تقرير الهيئة أى تفاصيل إضافية عن هوية السفينة أو منفذى الهجوم، وقال إن هناك تحقيقا فى الحادث.

بدوره، قال متحدث باسم الأسطول الأمريكى الخامس، إنه على علم بوقوع حادث الهجوم الذى تعرضت له السفينة، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.