جدة - نرمين السيد - ولم يذكر تقرير الهيئة أى تفاصيل إضافية عن هوية السفينة أو منفذى الهجوم، وقال إن هناك تحقيقا فى الحادث.
بدوره، قال متحدث باسم الأسطول الأمريكى الخامس، إنه على علم بوقوع حادث الهجوم الذى تعرضت له السفينة، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- هجوم على سفينة شحن باليمن.. والأسطول الأمريكى يعلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.