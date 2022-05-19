زعيم طالبان يحدد زى مذيعات التلفزيون

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة TOLO news الأفغانية، أنه تم إبلاغ مجموعة MOBY الإعلامية بالقرار، إذ قال ممثلو وزارتى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإعلام والثقافة إنه "حكم نهائى وليس للمناقشة".

ويأتى القرار بعد أيام من إصدار زعيم حركة طالبان، هبة الله أخوند زاده تعليماته للنساء، بارتداء البرقع فى الأماكن العامة، ما يعد أحد أكثر القيود صرامة التى تفرضها الحركة على النساء منذ سيطرة الحركة على الحكم فى أفغانستان، العام الماضى.

وكانت المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان والمرأة فى أفغانستان رينا أميرى، قد اعلنت عن مخاوفها من القيود التى تفرضها حكومة "طالبان" على النساء.