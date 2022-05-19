تصريح صادم من البنك الدولى بشأن أسعار السلع عالميا

جدة - نرمين السيد - وتوقع البنك أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 40% وأن يصل متوسط سعر البرميل إلى 100 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفحم بنسبة 80%، وأن ترتفع أسعار الأولية غير الطاقة بنحو 40% وأسعار القمح بنسبة 40%.

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