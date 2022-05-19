نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 الأن على بوابة نتائج التعليم الاساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد الطلاب وأولياء الأمور لاستقبال نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، وهم في حالة كبيرة من القلق والتوتر ، إلى أن أعلن مصدر مسئول من داخل وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وأنه جاري الآن عمل مراجعة سريعة علي الاوراق لضمان حصول كل طالب علي درجته الفعلية بالكامل دون حدوث أي ظلم بين الطلاب ، ومن المقرر أن يتم ظهور نتائج الطلاب بشكل الكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وفي التقرير التالي توضح لكم أهم التفاصيل.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

أعلنت بعض مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر عن ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، ومن المتوقع ان تظهر النتيحة في باقي المحافظات خلال الساعات المقبلة، ومن الجدير بالذكر أنه أدي أكثر من 760 ألف طالب امتحانات الصف الخامس الابتدائي داخل المدارس بشكل ورقي ، وقد أكد الجميع أن جميع الامتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط ، وقد لاحظنا بالفعل عدم حدوث شكاوي تخص الامتحانات من قبل الطلاب أوأولياء الأمور مثلما يحدث في كل عام.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط خاص للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، في مختلف المحافظات المصرية ، ويمكن لأولياء الأمور الدخول على ذلك الرابط واستخراج النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول اولا الى رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي .

. يقوم ولي الأمر بإدخال بيانات الطالب بشكل صحيح وخاصة رقم الجلوس.

ومن ثم يقوم بتحديد المحافظة المنتمي لها الطالب، والصف الدراسي المراد الاستعلام عنه.

ثم الضغط على زر الاستعلام أو عرض النتيجة، والانتظار بضع دقائق حتى تظهر النتيحة بالدرجات.

وفي السياق ذلته أشارت بعض المصادر بانه تحاوزت نسبة نجاح الطلاب الـ 80 % ، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالعام الماضي ، وتوحي تلك النسبة المرتفعة بنجاح النظام الجديد الذي طبقته وزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة من اجل النهوض بمستوى التعليم.