نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” حدثها فى ثواني ” لعبة أي فوتبول بيس Efootball PES على الجوالات والاندرويد بدون ملفات مزعجة في المقال التالي
بحث الكثير من لاعبين بيس فوتبول عن طريقة التحديث الخاصة بها حيث عملت الشركة القائمة على اللعبة بتحديثها كل فترة وذلك لتصليح ما بها من أي أعكال وتحسين الصورة والصوت الموجودين بها لذلك تكون تلك اللعب من أفضل لعب كرة القدم حيث نجد أنها تحتوي على جرافيك عالي جدا في الصورة فنجد أنها تقوم على صورة أبطال المرة الحقيقين وملعب بنجيل أخضر رائع إلى جانب تواجد المنافسة على البطولات والكاس ويشعر اللاعب أنه داخل مباراة حقيقية.
خطوات تحديث لعبة بيس
نجد عندما نقوم بتحديث تلك اللعبة على هواتف الأندريود نجد أنه يجب أن يقوم اللاعب بعدة خطوات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- الدخول على جوجل بلاي.
- كتابة اسم اللعبة داخل مربع البحث ونضغط على اللعبة من بين قائمة الألعاب التي تظهر أمامنا.
- يقوم بعد ذلك باختيار كلمة تحديث الموجودة .
ننتظر عدة دقائق حتى يتم تحديثها.ندخل على اللعبة بعد عملية التحديث وسوف نلاحظ أنها ظهرت في شكلها الجديد.
تحديث اللعبة على هواتف آبل
نجد عندما نقوم بتحديث اللعبة على هواتف آبل نجد أنه يتم تحديثها بعدة خطوات بسيطة وسهلة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- ندخل على أب ستور ونضغط على الشاشة التعريفية.
- نحدد لعبة بيس ونقوم بالضغط عليها ثم نضغط على تحديث.
- يجب أن يراعي اللاعب عند قيامه بالتحديث أن يتوفر له شبكة واي فاي قوية حتى يتم تحديث اللعبة بنجاح وفي وقت بسيط.
مميزات لعبة بيس
نجد أن لعبة بيس من الألعاب المهمة جدا والتي حازت بشعبية كبيرة منذ وجودها وتتميز بكثير من المميزات وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- تتميز بأنه لها جمهور كبير من اللاعبين.
- تتميز بجرافيك مميز في الصورة حيث تنقل اللاعب من عالمه إلى عالم حقيقي كروي.
- توجد المنافسة والبطولات داخل اللعبة مثل البطولات الواقعية.
- تتميز بأنه بعد تحديثها لا تتوقف في المستويات المتقدمة.
- يتصف اللاعبين بشكل واقعي داخلها وتتميز أنها يوجد بها صوت جماهيري حقيقي مثل الواقع.
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