رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال jobs.sa الأمن الدبلوماسي تقديم هنا الشروط وموعد التسجيل

رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال أصبح من أهم الروابط التي يزداد عنها البحث عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي تقديم عن فتح باب التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي الوظائف العسكرية للرجال، على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، وسوف يتم التسجيل إلكترونياً عبر موقع أبشر للتوظيف jobs.sa، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل ضرورة التقديم في الموعد المحدد، مع ضرورة قراءة شروط التسجيل جيداً قبل البدء في التقديم.

الأمن الدبلوماسي تقديم 1443 رجال هو أكثر ما يتم البحث عنه الآن، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال، وكذلك شروط وموعد وطريقة التسجيل، وما هي الرتب المطلوبة وأماكن العمل.

رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 jobs.sa

يتم التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 رجال وظائف القوات الخاصة على الرتب العسكرية إلكترونياً من خلال رابط أبشر توظيف وباتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط أبشر للتوظيف الإلكتروني jobs.sa.

النقر على أيقونة الوظائف المتاحة.

اختيار وظائف الأمن الدبلوماسي.

إدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح والنقر على تسجيل.

شروط الأمن الدبلوماسي تقديم 1443 رجال

الرتبة والمؤهل المطلوب الشروط المطلوبة وكيل رقيب – شهادة البكالوريوس الحصول على البكالوريوس 4 سنوات في التخصصات التالية – حاسب آلي – شبكات حاسب آلي – نظم معلومات – تقنية معلومات – تصميم جرافكس – دعم فني حاسب آلي – برمجة حاسب آلي – أمن سيبراني – لغة إنجليزية – لغة فرنسية – لغة أسبانية – لغة عربية – لغة روسية – لغة صينية – لغة أوردو – محاسبة – قانون. عريف – شهادة دبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية حاصل على دبلوم لمدة سنتين فأكثر في التخصصات التالية:- حاسب آلي – شبكات حاسب آلي – نظم معلومات – تقنية معلومات – تصميم جرافكس – علوم حاسب آلي – أمن سيبراني – لغة إنجليزية – لغة فرنسية – لغة أسبانية – لغة عربية – لغة روسية – لغة صينية – لغة أوردو. جندي أول – شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية الحصول على دورة تدريبية لمدة سنة أو أكثر في التخصصات التالية:- حاسب آلي – شبكات الحاسب الآلي – تقنية المعلومات – تصميم جرافيكس – دعم فني حاسب آلي – برمجة حاسب آلي – أمن سيبراني – لغة إنجليزية – لغة فرنسية – لغة إسبانية – لغة عبرية – لغة روسية – لغة صينية – لغة أوردو. جندي – شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

شروط القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي تقديم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حسن السير والسلوك وطيب السمعة وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة عسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية. ألا يكون متزوج من غير سعودية. اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول. تناسب الطول مع الوزن وأن يكون لائق طبياً. توفر المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

موعد تقديم الأمن الدبلوماسي تويتر

يبدأ التقديم من يوم السبت 20\10\1443 الموافق 21\05\2022. وينتهي التسجيل يوم الخميس 25\10\1443 الموافق 26\05\2022.