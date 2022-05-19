طريقة نقل معلومات الجواز مقيم القديم إلى الجديد 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين والمقيمين عن طريقة نقل معلومات الجواز على محرك البحث “جوجل”، وتُعد خدمة نقل معلومات الجواز أحد أكثر الخدمات الحكومية التي يبحث عنها المواطنون والمقيمون داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا فقد أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تحديث بيانات الجواز إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية تسهيلاً على المواطنين ومنعاً لتكدس المواطنين أمام المديرية العامة للجوازات في إطار رغبة المملكة العربية السعودية بتطوير التحول الرقمي كأحد أبرز محاور رؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية نقل معلومات جواز مقيم القديم إلى الجديد كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تحديث معلومات الجواز للمقيمين، فإلى نص المقال.

طريقة نقل معلومات الجواز

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين من حين لآخر في تحديث بيانات جواز السفر الخاص بهم عند تجديد الإقامة أو إضافة أي بيانات جديدة، ونظراً لإهتمام الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة بالإعتماد على المعاملات الإلكترونية ورقمنة الخدمات الحكومية فقد أتاحت منصة أبشر خدمة تحديث معلومات الجواز القديم إلى الجديد، ونوضح لكم كافة الخطوات للازمة لإجراء هذه الخدمة كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى موقع وزارة الداخلية السعودية أو منصة أبشر الإلكترونية .

. ثانياً ستجد في الصفحة الرئيسية بالأعلى قائمة الخدمات الإلكترونية قم بالضغط عليها.

ثالثاً اختر من القائمة المنسدلة الجوازات ثم تحديث معلومات الجواز للمقيمين.

رابعاً ادخل كافة المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة عن الشخص المراد تحديث جوازه.

خامساً ادخل البيانات الجديدة التي تريد إضافتها إلى الجواز.

سادساً قم الآن بالنقر على “تحديث معلومات الجواز”.

سابعاً قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام واملأ استمارة الطلب ثم اضغط موافق.

استعلام عن نقل معلومات الجواز

يُتيح نظام أبشر الإلكتروني خدمة الإستعلام عن بيانات جواز السفر للسعوديين والمقيمين عبر خطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لكم كالتالي: