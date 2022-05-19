نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس الملك السعودي.. مجانا القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء اليوم الخميس 19 مايو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء، في المواجهة النارية والكبيرة، حيث من المقرر أن تنطلق هذه القمة المثيرة مساء اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، وذلك لحساب منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”، ويحتضن هذه المنافسة البارزة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز لإضافة لقب إلى خزينة النادي، ومع اقتراب موعد اللقاء المنتظر تتزايد عمليات البحث من قبل جماهير وعشاق كرة القدم السعودية، وذلك للحصول على قائمة القنوات الناقلة لنهائي كأس الملك 2022 والتعرف على موعد انطلاق أحداث الشوط الأول.

قدم فريقي الهلال والفيحاء أداءا مميزا خلال هذه البطولة، وقد استطاع فريق الهلال خطف بطاقة الصعود إلى هذه المواجهة بعد الفوز على حساب فريق الشباب، حيث انتهت المواجهة التي جمعت بينهما في الدور النصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المقابل وعلى الجانب الآخر، تمك فريق الفيحاء من الوصول إلى المباراة النهائية بعد الإنتصار الصعب والمستحف على حساب فريق الإتحاد في مباراة النصف نهائي والتي انتهت بنتيجة هدف دون مقابل، وبذلك ضرب موعدا مع فريق الهلال، ومن المتوقع أن تكون مباراة قوية تخفى الكثير من المفاجآت.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك 2022

يلتقى فريق الهلال بنظيره فريق الفيحاء وجها لوجه، مساء اليوم الخميس 19 آيار الجاري، ويستقبل استاد الجوهرة المشعة المباراة التي تجمع بين الفريقين، ويسعى العديد من الجماهير إلى التعرف على موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية أحداث هذا اللقاء عند تمام الساعة 8.00 بتوقيت مصر والسودان، وفي تمام الساعة 9.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة في الساعة 10.00 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في كأس الملك

نوفر لكم دليل القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تذاع هذه المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى SSC1 HD ويتولى مهمة التعليق على هذه المباراة المعلق الصوتي فهد العتيبي، وتمتلك شبكة اس اس سي الرياضية حقوق البث المباشر لمسابقة كأس الملك السعودي، وقد أعلنت عدد من القنوات الرياضية العربية عن بث أحداث هذه اللقاء، حيث يمكن مشاهدة المباراة مجانا دون تشفير، وفي الأسطر التالية ننشر لكم القنوات التي تقدم خدمات البث الحصري والمباشر للقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في كأس الملك

Dubai Sports 1 HD بتعليق عبدالله السعدي.

OMAN SPORTS HD بتعليق راشد الشيذاني.

SSC2 HD بتعليق عيسى الحربين.

Alkass One HD بتعليق خالد الحدي.

KSA Sports 1 HD بتعليق خليل البلوشي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس الملك السعودي

تعرف على تردد قناة Dubai Sports 1 HD الناقلة لنهائي كأس الملك 2022.