موسكو: استسلام 1730 مسلحا أوكرانيا من مصنع آزوفستال منذ الإثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:22 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن 771 من عناصر كتيبة “آزوف” القومية المتطرفة الأوكرانية الموجودين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول، استسلموا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك بلغ إجمالي عدد المسلحين الذين استسلموا منذ يوم الإثنين، 16 مايو، 1730 فردا، منهم 80 جريحا، حسب بيان للدفاع الروسية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إفادة يومية، إنه خلال اليوم الماضي أصابت صواريخ روسية 7 مواقع قيادة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى 11 مستودعا للمدفعية في أراضي دونيتسك.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تدمير بطارية لصواريخ “إس-300” المضادة للطائرات في مقاطعة نيكولايف، وأخرى لصواريخ “بوك-إم1” في دونيتسك.

وذكر المتحدث أن الطيران الروسي قصف مركزين للقيادة و58 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وقتل جراء الضربات الجوية أكثر من 340 عنصرا من القوميين المتطرفين كما تم تعطيل 62 قطعة من المعدات العسكرية.