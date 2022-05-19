نقابة الأطباء الإسرائيلية: إضراب شامل بالمستشفيات احتجاجاً على العنف ضد الطواقم الطبية



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:22 صباحاً - أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن بدء الإضراب الإنذاري الشامل في وزارة الصحة، احتجاجاً على اتساع مظاهر العنف ضد الطواقم الطبية في المستشفيات الإسرائيلية، دون إيجاد الحلول ومعالجة هذه الظاهرة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية، أنه وبشكل يومي يتم تسجيل حوادث عنف جسدي وكلامي على الطواقم الطبية في المستشفيات وعيادات صناديق المرضى، فمنذ بداية العام الجاري حصلت 110 حالة اعتداء وعنف جسدي ضد الطاقم الطبي، و1675 حالة عنف كلامي أو تهديدات أو إلحاق أضرار بالممتلكات.