التضخم يضرب كندا.. ارتفاع هائل فى أسعار الغذاء والسكن

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الإحصاء الكندية، إن تكلفة المعيشة ارتفعت بشكل رئيسى بسبب الزيادات فى تكلفة الغذاء والسكن، مضيفة أن الحرب فى أوكرانيا أدت أيضا إلى تعطيل أسعار الحبوب وإمداداتها.

يشار إلى أن البنك الدولى كان قد حذر من أن الحرب فى أوكرانيا ستتسبب فى "أكبر ارتفاع مفاجئ فى أسعار السلع" منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقال البنك فى آخر تقاريره إن الاضطراب الناجم عن الصراع سيسهم كثيراً فى ارتفاع أسعار السلع من الغاز الطبيعى إلى القمح والقطن.