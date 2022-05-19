نوفاك: روسيا ستصدر النفط الذي رفضته أوروبا إلى آسيا ومناطق أخرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:25 صباحاً - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في منتدى اليوم الخميس، إن روسيا ستصدر النفط الذي رفضته الدول الأوروبية إلى آسيا ومناطق أخرى مؤكدا أن موسكو ستحافظ على أسواق التصدير.

وقال نوفاك إن صادرات النفط الروسية تتعافى تدريجيا وإن قطاع الطاقة في البلاد ليس في أزمة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد قالت أمس الأربعاء، إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو (316 مليار دولار) بحلول عام 2030 حتى يتسنى له الاستغناء عن الغاز الروسي.

وقالت فون دير لاين، في كلمة من بروكسل، لعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن واردات الطاقة الروسية: «علينا البدء في أسرع وقت ممكن في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي».

ويحتاج التكتل لهذه الأموال لتنفيذ الخطة الشاملة للمفوضية لحظر واردات الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت فون دير لاين أن الخطة ستسهم في توفير الطاقة، وتنويع وارداتها، فضلا عن تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.