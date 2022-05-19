اليمن يطلب الدعم لمواجهة أسعار الغذاء

جدة - نرمين السيد - ودعا بن مبارك - خلال المؤتمر الوزارى للأمن الغذائى العالمى، الذى عقد فى نيويورك، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، - لاستثناء اليمن من أى حظر اتخذته بعض الدول على صادرات الحبوب، مضيفة أن بلاده أكثر البلدنا تضررًا من الأزمة الغذائية على المستوى الإنسانى وخاصة أن اليمن يعانى أساسا من عواقب الحرب التى شنتها عناصر الحوثى متسببة فى أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وأشار بن مبارك إلى أن اليمن يعانى من عوامل عديدة تعقد مشكلة انعدام الأمن الغذائي، أبرزها الحرب التى ما زالت العناصر الحوثية مستمرة فى شنها ضد كافة أبناء الشعب اليمنى والتى تمثل السبب الرئيسى لزعزعة الأمن الغذائى فى اليمن، مؤكدًا أن هذه المشكلة تتفاقم اليوم بسبب التأثيرات التى يعانى منها سوق الغذاء العالمى جراء التوترات والصراعات القائمة فى مناطق عديدة من العالم، بما فى ذلك الأزمة القائمة فى أوكرانيا.

يشار إلى أن المؤتمر الذى دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلى حشد الجهود الدولية للعمل بشكل جماعى لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية وخاصة القمح وغيرها من محصولات الحبوب، وما يمثله ذلك من تهديدات ومخاطر لن تسلم من آثارها العديد من الدول.