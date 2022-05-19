أوكرانيا.. استسلام 1730 مقاتلا بمصنع آزوفستال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته "إكستر نيوز". ورفض المسؤولون بأوكرانيا التعليق علنا ​​على مصير المقاتلين، فيما قال المتحدث العسكرى أولكسندر موتوزاينيك فى مؤتمر صحفى إن بلاده تبذل قصارى جهدها لإنقاذ مقاتليها، مضيفًا أن الإدلاء بأى قدى يعرض الجهود فى هذا الصدد للخطر.

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