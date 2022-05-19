بريطانيا تحذر: الوضع الاقتصادى خطير للغاية

جدة - نرمين السيد - حذر وزير المالية والخزانة البريطانى ريشى سوناك، من أن الوضع الاقتصادى خطير للغاية وأن الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة، بعد الكشف عن أن الأسعار ترتفع بأسرع معدل لها منذ 40 عاما.





وقال سوناك فى خطاب أمام عدد من الشركات إن "الحكومة مستعدة لبذل المزيد لمساعدة الأسر التى تواجه ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والغذاء"، معلنا أنه سيخفض الضرائب على الشركات لتشجيعها على الاستثمار.

وحذر من أن الوضع الاقتصادى "خطير للغاية"، حيث تواجه البلاد "عاصفة كاملة من صدمات الإمدادات العالمية"، بما فى ذلك تأثير الحرب فى أوكرانيا وعمليات الإغلاق فى الصين.

وأضاف: "ليس هناك أى إجراء يمكن أن تتخذه أى حكومة ولا يمكننا تمرير أى قانون يمكن أن يجعل هذه القوى العالمية تختفى بين عشية وضحاها. ستكون الأشهر القليلة المقبلة صعبة. ولكن حيثما يمكننا أن نتحرك، فإننا سنفعل"، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع التظاهر أنه سيكون من السهل خفض التكاليف على العائلات".

وشدد سوناك على أن "خطتنا الثابتة تتمثل فى خفض وإصلاح الضرائب الخاصة بالشركات لدعمها فى الوصول إلى إنتاجية أعلى، ومستويات معيشية أعلى، ومستقبل أكثر ازدهارا وأمانا".