واشنطن تعين بريدجيت برينك سفيرة للبلاد لدى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر-فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، اليوم الخميس- "أكدنا للتو أن بريدجيت برينك.. ستصبح سفيرة للبلاد فى أوكرانيا". وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد رشح فى وقت سابق، الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة، بريدجيت برينك، للعمل كسفيرة فوق العادة، ومفوضة لأوكرانيا، وتعمل برينك حاليا سفيرة للولايات المتحدة فى جمهورية سلوفاكيا، ووصفها البيت الأبيض بأنها "عضوة محترفة فى السلك الدبلوماسي"، حيث أمضت 25 عاما فى وزارة الخارجية، وبدأت حياتها المهنية فى العاصمة الصربية بلجراد.

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