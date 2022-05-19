نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 الهلال ضد الفيحاء والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022، ينتظر مساء اليوم جماهير كرة القدم السعودية والعربية واحدة من كبرى المباريات والتي ستجمع بين الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 في واحدة من أهم البطولات داخل المملكة العربية السعودية والتي يطمح في التتويج بها كلا الفريقين.

الهلال تمكن من بلوغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تمكن من الفوز في دور الستة عشر على فريق الرائد، ثم الفوز على فريق النصر في ربع النهائي، ثم الفوز على فريق الشباب في مباراة نصف النهائي، ليكون الموج الأزرق في نهائي كأس الملك 2022.

على الجانب الآخر فإن فريق الفيحاء بدأ مشواره في كأس الملك من دور ثمن النهائي بعد أن فاز على فريق أبها، ثم الفوز على الباطن في ربع نهائي كأس الملك، ثم الفوز على الاتحاد في نصف النهائي.

وبجانب الحصول على لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والجوائز المالية فإن الفريق المتوج بلقب هذه البطولة سيتمكن من خوض منافسات دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بغض النظر عن ترتيبه في الدوري السعودي للمحترفين، وهي فرصة كبيرة لفريق الفيحاء من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا حيث أنه يحتل سادس ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وانعدمت فرصه في التأهل إلى البطولة الآسيوية، على عكس فريق الهلال الذي ضمن تواجده بدوري أبطال آسي الموسم القبل حيث يحتل حالياً المركز الثاني في جدول الترتيب.

موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وقد تقرر أن تقام مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 بين الهلال والفيحاء مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

هذا وسيتمكن المتابعون من مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء مساء اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين من خلال شاشة قناة دبي الرياضية الأولى بصوت عبدالله السعدي، فيما سيكون فهد العتيبي معلقاً على أحداث لمبارة من خلال شاشة قناة SSC 1HD، كما سيقوم خليل البلوشي بالتعليق على مباراة الهلال اليوم أمام الفيحاء من خلال شاشة قناة KSA Sports 1HD.