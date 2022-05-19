نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل وموعد بداية العام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول التقويم الدراسي 1444، زادت في الساعات الأخيرة في المملكة العربية السعودية عمليات البحث عن التقويم الدراسي 1444 بعد أن قامت وزارة التعليم العام في السعودية بالإعلان عن التقويم الدراسي 1444 للعام الدراسي الجديد، حيث قامت وزارة التعليم بالاعلان عن خطة وجدول التقويم الدراسي للعام الدراسي المقبل بمشيئة الله تعالى، وهو ماقد دفع العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بالبحث عنه من خلال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تداول العديد من رواد هذه المواقع خطة التقويم الدراسي 1444 للعام الدراسي الجديد، والتي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التعليم.

موعد بداية التقويم الدراسي 1444

وكانت وكالة الأنباء السعودية واس قد قامت بنشر تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر بها جدول يوضح التقويم الدراسي 1444 للعام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني، حيث من المقرر أن يبدأ أن تبدأ عودة المعلمين والطلاب إلى المدارس وبدء العام الدراسي الجديد بداية من تاريخ غرة صفر من العام 1444، وهو مايوافق بالتاريخ الميلادي السادس والعشرين من شهر أغسطس من العام الميلادي الجاري 2022.

وزارة التعليم تعلن عن #التقويم_الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني.https://t.co/PXGJYJJvCE#واس_عام pic.twitter.com/W1GG6CxdfC — واس العام (@SPAregions) وزارة التعليم تعلن عن #التقويم_الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني.https://t.co/PXGJYJJvCE#واس_عام pic.twitter.com/W1GG6CxdfC — واس العام (@SPAregions) May 17, 2022

جدول التقويم الدرسي 1444 الجديد

وينقسم العام الدراسي 1444 الجديد إلى ثلاثة فصول دراسية، حيث يبلغ عدد الأسابيع الدراسية خلال العام الدراسي الجديد 39 أسبوعاً، يتم تقسيمهم على ثلاثة فصول ليكون كل فصل دراسي به 13 أسبوعاً دراسياً، يتخللهم 56 يوماً من الإجازات المتنوعة التي يحصل عليها الطلاب والمعلمون ومنسوبي التعليم.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1444 بداية من تاريخ الأول من شهر صفر 1444، وينتهي بنهاية يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر ربيع الثاني من العام ذاته، ثم يبدأ الطلاب في الحصول على إجازة من بداية هذا اليوم وحتى يوم السبت الموافق التاسع من شهر جماد الأول، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد العاشر من جماد الأول، وينتهي بنهاية يوم الخميس العاشر من شهر شعبان 1444، ومن ثم سيبدأ الفصل الدراسي الثالث في العشرين من شهر شعبان، وينتهي بنهاية يوم الخميس الموفق الرابع من شهر ذي الحجة من العام الهجري 1444.