نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالألوان نتيجه رابعه ابتدائي 2022 الترم الثاني “ظهرت الان” بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية في المقال التالي
تم الانتهاء من كافة امتحانات مرحلة التعليم الأساسي في الأيام الماضية، وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطوات المتبعة ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة رابعه ابتدائي 2022 الترم الثاني فور الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد أوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الآلية المتبعة بالألوان للاستعلام عن نتيجة رابعه ابتدائي 2022 الترم الثاني، ومن المقرر أن تتولى كل مدرسة من المدارس الابتدائية مسؤولية الإعلان عن النتيجة بالألوان والنقاط وليس بالدرجات.
نتيجه رابعه ابتدائي 2022 الترم الثاني
من المقرر أن يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 الكترونيا عبر شبكة الإنترنت فور الإعلان عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- النقر على رابط بوابة التعليم الأساسي لإعلان النتائج للاستعلام عن نتيجه رابعه ابتدائي 2022 الترم الثاني.
- ثم اضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.
- بعدها يتم إدخال المرحلة الدراسية، ثم أدخل بعدها بيانات الطالب.
- أكتب رقم الجلوس والرقم القومي.
- ثم انقر على أيقونة عرض النتيجة.
آلية نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان
يتم استخراج نتيجة الرابع الابتدائي بآلية الألوان بدلًا من الدرجات هذا العام، ومدلول الألوان بالنقاط يكون على النحو التالي:
- مدلول اللون الأزرق يدل على أن الطالب قد فاق جميع التوقعات، وقد اكتسب المعرفة والمهارات بنقاط تتراوح بين 85 و 100 نقطة.
- اللون الأخضر هو اللون الذي يلي الأزرق، ومدلوله أن الطالب قد امتلك من المهارات والمعارف المطلوبة ما يتراوح تقديره بين 65 و 85 نقطة.
- أما اللون الأصفر فهو يدل على أن الطالب يحتاج إلى المزيد من الدعم.
- اللون الأحمر هو يدل على أن الطالب لم يكتسب المهارات المطلوبة، وأنه بحاجة إلى المزيد من الدعم، وتقديره أقل من 50 نقطة.
- وفي النهاية اللون الأبيض فهو يدل على عدم حضور الطالب للاختبار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالألوان نتيجه رابعه ابتدائي 2022 الترم الثاني “ظهرت الان” بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.