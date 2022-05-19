بالألوان نتيجه رابعه ابتدائي 2022 الترم الثاني “ظهرت الان” بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية

تم الانتهاء من كافة امتحانات مرحلة التعليم الأساسي في الأيام الماضية، وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطوات المتبعة ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة رابعه ابتدائي 2022 الترم الثاني فور الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد أوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الآلية المتبعة بالألوان للاستعلام عن نتيجة رابعه ابتدائي 2022 الترم الثاني، ومن المقرر أن تتولى كل مدرسة من المدارس الابتدائية مسؤولية الإعلان عن النتيجة بالألوان والنقاط وليس بالدرجات.

نتيجه رابعه ابتدائي 2022 الترم الثاني

من المقرر أن يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 الكترونيا عبر شبكة الإنترنت فور الإعلان عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

النقر على رابط بوابة التعليم الأساسي لإعلان النتائج للاستعلام عن نتيجه رابعه ابتدائي 2022 الترم الثاني.

ثم اضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.

بعدها يتم إدخال المرحلة الدراسية، ثم أدخل بعدها بيانات الطالب.

أكتب رقم الجلوس والرقم القومي.

ثم انقر على أيقونة عرض النتيجة.

آلية نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان

يتم استخراج نتيجة الرابع الابتدائي بآلية الألوان بدلًا من الدرجات هذا العام، ومدلول الألوان بالنقاط يكون على النحو التالي: