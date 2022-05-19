أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين يغادرون مصنع آزوفستال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:28 صباحاً - قال دنيس بوشيلين، زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يسيطرون على منطقة ماريوبول، إن أكثر من نصف المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا داخل مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول غادروا الآن، وفقًا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وقدمت أوكرانيا وروسيا روايات متضاربة عن عدد المقاتلين الذين غادروا المصنع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أن نحو ألف مقاتل أوكراني استسلموا في مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول، خلال الساعات 24 الماضية، فيما رفضت أوكرانيا تحديد رقم الجنود الذين لا يزالون في المجمع.

وأعلنت الوزارة أن 959 جندياً روسياً استسلموا هذا الأسبوع في المجمع الصناعي الذي كان يعدّ آخر معقل بيد أوكرانيا في مدينة ماريوبول الساحلية.