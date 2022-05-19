عاجل- مقتل شخص فى إطلاق نار بولاية تينيسى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أطلق مسلح النار خلال حفل تخرج أمام مدرسة ثانوية، حيث كان 450 من خريجى مدرسة ريفرديل الثانوية وعائلاتهم يحتفلون بيوم تخرجهم، بحسب مكتب عمدة مقاطعة روثرفورد.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون، إن إطلاق النار وقع أثناء مغادرة الطلاب وأهاليهم الحفل، مشيرا إلى أنه تم إطلاق النار على الضحيتين بالقرب من ملعب التنس فى الحرم الجامعي.
وقالت السلطات إنه تم إعلان وفاة أحدهما فى مكان الحادث، بينما نقل الثانى إلى المستشفى فى حالة حرجة ولكنها مستقرة، لافتة إلى أن المشتبه به ما زال طليقا وينبغى اعتباره مسلحا وخطيرا.
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