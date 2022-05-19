الولايات المتحدة.. تسجيل أول إصابة بـ جدرى القردة فى 2022

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم" أصدرت وزارة الصحة الأمريكية بيانًا قالت فيه: "أكدت إدارة الصحة العامة فى ولاية ماساتشوستس، الأربعاء 18 مايو، حالة واحدة من حالات الإصابة بعدوى جدرى القردة لدى رجل بالغ زار كندا مؤخرًا".

وأفاد البيان أنه تم نقل المريض إلى المستشفى، وتقييم حالته على أنها مرضية.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت وفى وقت سابق، اكتشاف تسع حالات إصابة بجدرى القردة، كما سجلت كل من إسبانيا والبرتغال أمس الأربعاء، ما يزيد على 40 إصابة مؤكدة أو يشتبه فى أنها بمرض جدرى القردة.