العالم اليوم - صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل.. والجيش ينفى وقوع "اختراق"

انتم الان تتابعون خبر صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل.. والجيش ينفى وقوع "اختراق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 مايو 2022 09:21 صباحاً - نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الخميس، وقوع اختراق جوي للمجال الإسرائيلي من لبنان.

وقال أدرعي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لم تخرق أي قطعة جوية معادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان".

وأضاف: "خطأ فني تسبب في إطلاق صواريخ اعتراضية مما أدى لتفعيل نظام الإنذارات".

واختتم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منشوره قائلا: "تسود حالة طبيعية اعتيادية الجبهة الداخلية في إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن الدفاعات الصاروخية أسقطت طائرة مسيرة عبرت الحدود من لبنان.