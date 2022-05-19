العالم اليوم - صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل.. والجيش ينفى وقوع "اختراق"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 مايو 2022 09:21 صباحاً - نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الخميس، وقوع اختراق جوي للمجال الإسرائيلي من لبنان.
وقال أدرعي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لم تخرق أي قطعة جوية معادية المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان".
وأضاف: "خطأ فني تسبب في إطلاق صواريخ اعتراضية مما أدى لتفعيل نظام الإنذارات".
واختتم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منشوره قائلا: "تسود حالة طبيعية اعتيادية الجبهة الداخلية في إسرائيل".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن الدفاعات الصاروخية أسقطت طائرة مسيرة عبرت الحدود من لبنان.
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