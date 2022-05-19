كيم جونج أون يستفز بايدن خلال زيارته لـ كوريا واليابان

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أنه يستعد للتعامل مع تجربة صاروخية أو نووية ستجريها كوريا الشمالية، أثناء جولة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى كوريا الجنوبية واليابان تبدأ اليوم الخميس.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قال مستشار الأمن القومى، جيك سوليفان، للصحفيين أمس الأربعاء: "معلوماتنا تعكس الاحتمال الحقيقى بأن يكون هناك إما تجربة صاروخية أخرى، بما فى ذلك اختبار صاروخ بعيد المدى، أو تجربة نووية، أو بصراحة كلاهما فى الأيام التى سبقت. رحلة الرئيس إلى المنطقة، أو خلالها أو بعدها".

وأضاف سوليفان: "نحن نستعد لجميع الحالات الطارئة، بما فى ذلك احتمال حدوث مثل هذا الاستفزاز أثناء وجودنا فى كوريا أو فى اليابان".

وتهدف رحلة بايدن جزئيًا إلى الإشارة إلى أنه لم ينس مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية فى المحيطين الهندى والهادئ على الرغم من التركيز منذ فبراير على العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا.

ومن المقرر أن يغادر بايدن إلى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس الجديد للبلاد، يون سوك يول.

وبحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، فإنه لن يزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يسافر الرئيس إلى اليابان يوم الأحد لحضور قمة الرباعية التى تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

أبلغت المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية منذ بضعة أيام أنه من المحتمل أن تجرى كوريا الشمالية تجربة نووية، ستكون الأولى لها منذ خمس سنوات.