نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارة ميتسوبيشي إكسباندر بأرخص الأسعار..بأقل من 1000 ريال احصل على سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 1.5 AT HL من مصرف الراجحي لمدة 60 شهر . في المقال التالي

بأقل من 1000 ريال احصل على سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 1.5 AT HL من مصرف الراجحي لمدة 60 شهر، أطلقت الشركة اليابانية ميتسوبيشي السيارة العائلية الجديدة بالأسواق، وتنتمي سيارة إكسباندر 2022 لمجموعة السيارات الرياضية المختلفة وذات استخدامات ومتعددة، والسيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي وهي تعتبر من أفضل أنواع السيارات التي يرغب في اقتنائها الكثير من الأشخاص فهي مناسبة للعائلات، ولها حجم كبير وتوفر لك كافة وسائل الراحة التي توفرها لكم على الطرق المختلفة. بأقل من 1000 ريال احصل على سيارة ميتسوبيشي إكسباندر تتوفر السيارة بالسوق السعودي بعدة أنظمة متنوعة تتناسب مع كافة الفئات منها تقدم من خلال مصرف الراجحي.

وقد يبلغ بقسط شهري يبلغ نحو 993 ريال سعودي.

دون دفع أي مقدمات أو رسوم إدارية وفترة السداد تصل حتى 60 شهر. مواصفات سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 1.5 AT HL السيارة تعتمد على قوة المحرك بأربع اسطوانات ذات سعة 1.5 لتر، ينتج عنه قوة تبلغ حوالي 103 حصان.

ذات عزم دوران 141 والسيارة تتسارع بذلك المحرك بداية من 100/ 0 كم بالساعة 13.8 ثانية.

تبلغ أقصى سرعة للسيارة 170 كم/ الساعة والسيارة تعمل بنظام البنزين حيث أن تستهلك معدل وقود 15.7 كم/ لتر.

السيارة تتمتع بتصميم مناسب مع الطراز العائلي البسيط وتحتوي هالوجين بتصميم راقي رفيع.

الشبك الأمامي مكون بخطوط عريضة من مادة الكروم، ونلاحظ وجود مصابيح نهارية تعمل بالضباب عند تشويش الرؤية ويحيط بها إطار على هيئة حرف c.

الخطوط الحادة لمقابض الأبواب متميزة للغاية، كما أن السيارة بها عجلات قوية ذات مقاس 16 إنش.

السيارة متاحة بطول يبلغ 4,475 ملم، والعرض 1.750 ملم، والارتفاع يبلغ حوالي 1.695 ملم، وقاعدة العجلات 2.775 ملم. المقصورة الداخلية للسيارة تستوعب نحو 7 أشخاص والمقاعد مصنعة من المخمل القوي ذات جودة عالية.

كما أن السيارة مزودة بشاشة ترفيه بقياس 7 بوصة كما أنها مزودة بالكثير من التقنيات وهي الاتصال بيو إس بي والبلوتوث والأبل كار بلاي والاندرويد أوتو.

بها 4 مكبرات للصوت ومساحات مطر أتوماتيك، ولها عجلة للقيادة بوظائف متعددة وبكاميرا خلفية والصندوق الخلفي يبلغ حوالي 220 لتر.

تدعم السيارة الكثير من أنظمة الأمان الحديثة والمتطورة من أجل المحافظة على سلامة لكافة الركاب على الطرق المختلفة، وبها نظام منع لانغلاق المكابح.

تحتوي على نظام فرامل إلكترونية وعوارض أمامية وخلفية. عمر شويل - جدة أحصل على سيارة ميتسوبيشي إكسباندر بأرخص الأسعار..بأقل من 1000 ريال احصل على سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 1.5 AT HL من مصرف الراجحي لمدة 60 شهر . - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سيارة ميتسوبيشي إكسباندر بأرخص الأسعار..بأقل من 1000 ريال احصل على سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2022 1.5 AT HL من مصرف الراجحي لمدة 60 شهر . على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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