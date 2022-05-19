نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار أيفون 15 برو ماكس IPHONE 15 PRO MAX في بعض الدول في المقال التالي

مواصفات وأسعار أيفون 15 برو ماكس ،يعد هاتف IPHONE 15 PRO MAX من بين أحدث الإصدارات لشركة أبل الأمريكية، وسوف يكون من أفضل الهواتف الذكية التي يتم القيام بإصدارها لعام 2023، ومن المقرر أن يأتي ذلك الجوال بأقوى لنظام التشغيل ISO، كما أن الهاتف متوفر بشاشة كبيرة تتميز بحماية فائقة حجمها يبلغ نحو 6.7 أنش وتكون من نوع SUPER RETINA وتتمنى شركة أبل أن ينال الهاتف الجديد على نجاح كبير مثلما حدث في الهواتف السابقة التي أصدرتها الشركة منها أيفون برو ماكس 14 وايفون 13، وسوف نتعرف اليوم على مواصفات وأسعار أيفون برو ماكس 15 بمصر والمملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية. مواصفات وأسعار أيفون 15 برو ماكس سوف نعرض عليكم مواصفات أيفون 15 برو ماكس وتكون كالآتي:ـ أبعاد الجوال تبلغ نحو 7.7×78.1× 160.8 مم.

أما بالنسبة للوزن الكلي للهاتف يبلغ نحو 240 جرام,

الهاتف تم تصنيعه من مادة الفولاذ التي تقاوم الصدأ من الجوانب والظهر مصنع من الزجاج الغوريلا جلاس.

الجهاز يقبل تشغيل كافة شبكات 2G, 3G, 4G, 5G,.

يوجد بالجوال شريحة من نوع sim, sim nano والهاتف متوفر بشريحة واحدة.

الموبايل متوفر بمعالج قوي بكل دقة قد تم تصنيعه بمعدل 4 نانو متر من النوع السداسي النواة.

متوفر الجوال بمعالج رسومات من النوع Gpu Apple خماسية النواة.

الجوال متوفر بنحو 4 إصدارات من حيث معدل الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت وحتى 256 جيجا بايت، أو ما بمساحة 512 جيجا بايت أو حجم 512 تيرا بايت.

تبلغ حجم الذاكرة العشوائية نحو 6 جيجا بايت لنوع nvme.

الهاتف لا يحتوي على تقنية تركيب ذاكرة خارجية وهذا ما تعودنا عليه دائماً من قبل شركة آبل.

متوفر الجوال بالكثير من الألوان المتميزة للغاية منها اللون الرمادي واللون الذهبي واللون الفضي وكذلك اللون الأزرق.

يوجد بالهاتف الكثير من المستشعرات منها مستشعر التسارع ومسشتعر الجيرو سكوب والبوصلة وكذلك مستشعر البارومتر. سعر هاتف أيفون 15 برو ماكس متوفر سعر الجوال بنجو 1100 دولار أمريكي، ويبلغ سعر الهاتف بالمملكة العربية السعودية 4100 ريال سعودي.

متوفر في المغرب 9700 درهم مغربي، وفي مصر يبلغ حوالي 20300 جنيه مصري. عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار أيفون 15 برو ماكس IPHONE 15 PRO MAX في بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وأسعار أيفون 15 برو ماكس IPHONE 15 PRO MAX في بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.