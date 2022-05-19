موسكو: سنحمى دونيتسك ولوجانسك مهما كانت الصعوبات

جدة - نرمين السيد - وأضاف نورجالييف، خلال لقائه برؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية فى موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء أمس الأربعاء، أن النظام فى كييف واصل قمع كل من يختلف معه فى المناطق الواقعة تحت سيطرته، بينما يواجه السكان خطرا رئيسيا من المسلحين الأوكرانيين المتطرفين.

وتابع: "إن التصريحات والتهديدات العدوانية ضد روسيا والقيادة الروسية والشعب الروسى أصبحت تصدر علانية على أعلى المستويات، وهو ما لم يكن يحدث حتى فى حقبة الحرب الباردة".