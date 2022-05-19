عاجل.. إطلاق نار فى ولاية بنسلفانيا.. وهذا عدد المصابين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة ان ثلاثة من الضحايا فى حالة حرجة، أحدهم رجل يبلغ من العمر 28 سنة أصيب 14 طلقة فى جميع أنحاء جسده، وامرأة تبلغ من العمر 20 سنة بسبع رصاصات، كما أصيب رجل يبلغ عمره 59 سنة بطلق نارى فى صدره.

قال أحد السكان للفرع المحلى بإذاعة "سى بى إس": "إن الضحايا كانوا جميعًا متفرجين أبرياء، ببساطة كانوا فى الخارج يجرون محادثات منفصلة عند حدوث ذلك".

وقال الموقع إنه تم اعتقال شخصين على خلفية الحادث مشيرًا إلى أنه لا توجد معلومات بشأن عدد الطلقات التى تم إطلاقها أو الدافع وراء الحادث.

يذكر أنه فى 14 مايو الجارى، قتل ملا يقل عن 10 أشخاص بعد أن أطلق مسلح النار من بندقية على متجر فى بوفالو بـ نيويورك.

وفى 16 من الشهر ذاته، وقع حادث إطلاق نار فى كاليفورنيا، مسفرا عن مقتل شخص وإصابة 5 داخل كنيسة جنيف فى بلدة "لاجونا وودز" قرب لوس أنجلوس.