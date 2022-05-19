روسيا تعلن انتصارا جديدا فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - ومن جانبهم، رفض المسؤولون بـ أوكرانيا التعليق علنا ​​على مصير المقاتلين، فيما وقال المتحدث العسكرى أولكسندر موتوزاينيك فى مؤتمر صحفى إن بلاده تبذل قصارى جهدها لإنقاذ مقاتليها، مضيفًا أن الإدلاء بأى قدى يعرض الجهود فى هذا الصدد للخطر.

وقالت روسيا، أمس الأربعاء، إن 694 مسلحًا إضافيا استسلموا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 959 مقاتلا، فيما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو لجنود أوكرانيين يتلقون العلاج فى المستشفى بعد استسلامهم فى مصنع آزوفستال المحاصر.

وكانت أوكرانيا أكدت استسلام أكثر من 250 مقاتلا يوم الثلاثاء لكنها لم تذكر عدد الذين كانوا مصنع آزوفستال.

وقال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو، إن محادثات جمعت بين كل من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى والصليب الأحمر والأمم المتحدة، دون ذكر أى تفاصيل.