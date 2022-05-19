برنامج تكافل الطلاب للحصول على الدعم الشروط وخطوات ورابط التقديم

تزايدت محركات البحث فى الايام الاخيرة عن كيفية التسجيل فى دعم تكافل الطلاب حيث تقدم وزارة التربية والتعليم السعودية دعم تكافل الطلاب وهذا لمساعدة أولياء الأمور في مصاريف الدراسة وتوفير احتياجات الطلاب،وسوف نذكر بالمقال كيفية التسجيل بالخطوات وشروط طلب الحصول على الدعم، حيث يتم صرف دعم مادي للطلاب في لجميع المراحل الدراسية على دفعات محددة،ويهدف تكافل إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى الطلاب والطالبات الأشد احتياجا بالإضافة إلى العمل على توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية وتقدم دعم مادي لأولياء الأمور لتلبية احتياجات الأبناء، ولذلك وضع برنامج تكافل الطلاب مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في الطالب لكى يستحق الحصول على الدعم، ويعتبر برنامج تكافل هو أحد البرامج التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إلى الطلاب ضمن المشروعات والخدمات الكبيرة والكثيرة التي تقدمها المملكة لخدمة أكبر عدد ممكن من الأسر السعودية لسد احتياجاتهم ومساعدتهم في أعباء الحياة حيث أن برنامج تكافل يقدم الدعم إلى أكثر من 130 مليون ريال سعودي و260 طالب وطالبة.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في دعم تكافل الطلاب:

يوجد عدد من الشروط التي يجب توافرها في المستفيد للحصول على دعم تكافل الطلاب وهي كالتالي:

يشترط في المستفيد ان يكون سعودي الجنسية.

من أهم الشروط تكون أسرة الطالب من الفئات محدودي الدخل.

كما يشترط فى المستفيد أن لا يزيد الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي.

ويشترط ان يكون الطالب منتظم في الحضور إلى المدرسة.

ويشترط فى الطالب المتقدم من ضمن الفئات المسجلة في التعليم العام.

كيفية التقديم على دعم تكافل الطلاب: