نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل رصيد زين السعودية وشروط تحويل الرصيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحويل رصيد زين السعودية ؛ تعتبر شركة زين من أهم الشركات في مجال الاتصالات وخدمات الجوال في المملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة زين الكثير من الخدمات لعملائها ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تحويل الرصيد ولذلك يقوم العديد من عملاء شركة بالبحث عن طريقة تحويل رصيد زين ولهذا سوف نقوم بتوضيح ذلك الأمر من خلال مقالنا هذا.

تحويل رصيد زين السعودية

من ضمن الخدمات التي تقدمها شركة زين للاتصالات السعودية هي خدمة تحويل رصيد من زين وذلك بإتباع بعض الخطوات بطريقة صحيحة وهذه الخطوات تكون كالآتي:

أولا يجب على الشخص مرسل الرصيد القيام بارسال رسالة نصية إلى الرقم (702702) وتضم هذه الرسالة ما يلي (bt ثم فراغ ثم رقم الجوال الخاص بالمرسل إليه وبعدها فراغ ثم الرصيد بالريال).

وبعد ذلك يقوم الشخص الذي تم ارسال الرصيد إليه بإرسال رسالة نصية إلى رقم (702702) وهذه الرسالة تحتوي على (id فراغ ثم رقم الهوية الوطنية الخاصة به).

تحويل رصيد زين إلى زين

من الممكن أن يتم تحويل الرصيد من زين إلى زين وذلك بواسطة تحويل من خطوط الدفع المسبق وأيضاً من الممكن تحويل عن طريق خطوط الدفع الأجل إلى خطوط الدفع المسبق للمكالمات والانترنت وذلك يكون باستخدام طرق الدفع الحالية فقط.

شروط وضوابط لخدمة تحويل الرصيد

توجد بعض الشروط والضوابط التي تم وضعها من قبل شركة زين السعودية حتى يستطيع الشخص الاستفادة من خدمة تحويل رصيد الشركة وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

حتى يتم استخدام خدمة تحويل الرصيد لا بد من مرور فترة تسعون 90 يوماً على خطوط الدفع الاجل.

في حالة أن المبلغ المستحق لخطوط الدفع الاجل 50 ر.س فلا يمكن استخدام خدمة تحويل الرصيد.

يتم خصم الرصيد مباشر من الشخص المرسل.

يشترط الالتزام بالحد الأدنى حتى يتم تحويل الرصيد.

لا بد من أن يتبقى رصيد في خط الدفع المسبق وذلك بعد أن يتم تحويل الرصيد.

50 هلله هي قيمة تكلفة التحويل لكل عملية.

لا يتم تحويل الرصيد المجاني للغير.

يتم تحويل الرصيد الذي تم استلامه من الشركة غير المجاني.

لا بد من تطبيق كافة الشروط والضوابط من شركة زين.

طرق تحويل الرصيد للخطوط المدفوعة من زين

يتم تحويل الرصيد للخطوط المدفوعة من زين بعدة طرق وهذه الطرق تكون كالآتي:

يتم التحويل بواسطة بطاقة إعادة الشحن.

أو عن طريق الحساب الخاص بالعميل على تطبيق زين.

كما يمكن التحويل عن طريق طلب#142*.

أو يتم التحويل باستخدام بطاقة الائتمانية.

طريقة تحويل الرصيد للخطوط مسبقة الدفع من زين إلى زين

يتم تحويل الرصيد من خط مسبوق الدفع إلى خط مسبق الدفع آخر وذلك عن طريق قيام الشخص المرسل بإدخال Bt ثم فراغ ثم كتابة الرقم الذي يريد الارسال إليه ثم فراغ ثم المبلغ بالريال وبعد ذلك يقوم الشخص المرسل إليه باستلام رسالة نصية توكد إتمام عملية الشحن.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتحدث عن تحويل رصيد زين السعودية كما أننا قمنا بتوضيح بعض الأمور التي تخص طرق تحويل الرصيد التي تخص شركة زين وأيضاً قمنا بتوضيح الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند الرغبة في تحويل الرصيد.