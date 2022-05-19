نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني Now عبر بوابة التعليم الاساسي بالألوان في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني، والتي من المرتقب إعلانها فورا عبر رابط بوابة التعليم الاساسي بالألوان، ذلك بعد إن ينتهي المتخصصين من رصد وتصحيح كافة الدفاتر والأوراق الامتحانية، حيث إن الطلاب يترقبوا نتيجة رابعة ابتدائي الترم الثاني 2022 بحماس وقلق شديد، خاصة أن المناهج كانت غير معتادة وجديدة علي الطلاب، وبالرغم من ذلك فإن كافة الاختبارات كانت مخصصة لاختبار مستوي التحصيل والمهارات لدي الطالب، ولم تعد معتمدة علي الحفظ، وكأن الهدف الأسمى لوزارة التربية والتعليم هو تهيئة الطالب للتعلم والمعرفة والإنتاج بعيدا عن الحفظ فقط.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني بوابة التعليم الاساسي
من المقرر عرض نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالألوان خلال الساعات المقبلة، وبالرغم من إشارة العديد من المصادر الموثوقة إن يوم الخميس 20 مايو هو اليوم المرتقب لعرض نتيجة 4 ابتدائي الترم الثانى 2022، إلا إنها غير مؤكدة بشكل نهائي، وتعمل وزارة التربية والتعليم حسب تصريحات الدكتور طارق شوقي علي إعلان نتائج الطلاب في أقرب وقت ممكن، حيث تتم أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال تلك الفترة في جميع المحافظات، من اجل إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالأسم ورقم الجلوس فور اعتماده رسميا.
موقع بوابة التعليم الأساسي نتائج 2022
خلال الساعات المقبلة ستصبح نتيجة 4 ابتدائي الترم الثانى متاحة لجميع الطلاب في مصر، وذلك عبر موقع بوابة التعليم الأساسي او معلقة في فناء المدرسة، وقد أكدت مصادر بالوزارة إن حصول الطالب علي النتيجة من المدرسة لا يتطلب دفع اي رسوم، هذا ونوضح لكم خطوات الحصول علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالألوان
- عليك زيارة رابط بوابة التعليم الاساسي.
- إختر نتائج الطلاب.
- حدد نتيجة الصف الرابع الابتدائي.
- اكتب اسم الطالب ورقم الجلوس.
مدلول الألوان في نتيجة 4 ابتدائي الترم الثانى
بشرح مبسط للغاية نكشف لكم عن مدلول كل لون من الألوان الاربعة المخصصة لتحديد مستوي الأداء المعرفي للطالب، حتي تتعرف علي مستوي تحصيل الابناء الدراسي فور إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2022
- اللون الازرق هو الطالب المميز والاعلي تحصيلا ويقترب من نسبة 100%.
- الاخضر هو مستوي تحصيل اقل ويقترب من 85%.
- اللون الاصفر ويشير الي تحصيل ضعيف ويقترب من 65%.
- الاحمر وهو مستوي متدني وضعيف للغاية وقد يشير الي رسوب الطالب في احدي المواد الدراسية.
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