سلم رواتب الحرس الوطني 1443 تفاصيل التسجيل وظائف الحرس الوطني

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عمر شويل - جدة جعلت وزارة الحرس الوطني السعودي من معرفة رواتب العاملين بالوزارة من جنود وعسكريين ومدنيين موضحة ومتوفرة إلكترونياً، حيث يستطيع جميع الجنود الدخول على الرابط المخصص من قبل الوزارة للاستعلام عن رواتبهم والبدلات دون أى بذل مجهود او ضياع وقت، حيث تم توضيح جميع الرواتب والبدلات الخاصة بهم من خلال سلم رواتب الحرس الوطني المحدد من قبل الوزارة وهو عبارة عن جدول موضح به رتبة الجندي وقيمة الراتب والبدل الخاصين به، ويتحكم في قيمة البدل عدة عوامل حيث تختلف من جندي لجندي وليست مبلغ ثابت.

رواتب الحرس الوطني السعودي 1443

وقامت وزارة الدفاع بتحديد الرواتب الشهرية الخاصة بجنود الحرس بالإضافة إلى البدلات وأعلنت قيمة هذه الرواتب التي يستطيع جميع الأفراد العاملين بالوزارة الدخول على موقع الحرس الوطني ومعرفة رواتبهم وقيمة البدلات التي يحصل عليها الجنود بحسب الأماكن التي يتم توزيع خدمتهم بها بالإضافة إلى اختلاف الروتبة، حيث تهدف الوزارة من إعطاء البدل للجنود على تشجيعهم لتأدية عملهم على أكمل وجه، وتقديرا لجهودهم وخاصة الجنود الذي يقع موقع خدمتهم في الحدود مما يعرض حياتهم للخطر.

سلم رواتب الحرس الوطني 1443

ويبحث عدد كبير من الشباب السعوديين في المملكة الراغبين في الالتحاق بوظائف الحرس الوطني من حاملي التقديم أن العلمية المطلوبة معرفة قيمة الرواتب والبدلات التي يحصل عليها الجنود، والتي من المعروف أنها تعتمد في المقام الأول على الرتبة العسكرية للجندي ودرجته، وقد خصصت وزارة الحرس الوطني الرابط الرسمي الخاص بها للاستعلام عن سلم الرواتب والبدلات المقررة للجنود.

بدلات الحرس الوطني 1443

ويتوقف تحديد البدايات لجنود الحرس الوطني بناء على عدة ضوابط لذلك لا يكون مبلغ العلاوة السنوية واحد بالنسبة لجميع جنود الحرس، يث يتم صرف البدل الإعاشة او بدل النقل وبدل المخاطر وبدلات التعامل المباشر مع المدنيين وبدل مواجهة الإرهاب والتطرف ، ويتم صرفة بشكل سنوي.

سلم رواتب الموظفين المدنيين في الحرس الوطني السعودي 1443

وقد أوضحت الوزارة أيضا سلم رواتب المدنين الذين يقومون على خدمة قطاع الحرس الوطني، من سائقين ومسعفين ومحاسبين لصرف الرواتب ، حيث تم تحديد رواتبهم على النحو التالي:

راتب المسعف: 9200 ريال سعودي.

راتب السائق:8330 ريال سعودي.

سائق الدراجة: 8450 ريال

موظف الحاسب الآلي: 8450 ريال سعودي.