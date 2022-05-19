مسؤولو الصحة بـ أمريكا يفكرون فى إجراء جديد بشأن لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - يفكر مسؤولو الصحة فى الولايات المتحدة بتمديد الأهلية للحصول على جرعة معززة إضافية من اللقاحات المضادة لـ "كورونا"، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا وسط ارتفاع مطرد فى الحالات، حيث تشهد البلاد زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الشهر الماضى.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت روشيل والنكسى، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء: "فيما يتعلق بالجرعة الرابعة لمن تقل أعمارهم عن 50 عامًا، سيتطلب ذلك إجراءً من إدارة الغذاء والدواء، ونحن نجرى محادثات هناك".

وأضافت فى إفادة بـ البيت الأبيض إن الحالات ارتفعت بشكل مطرد خلال الأسابيع الخمسة الماضية، حيث ارتفع متوسط ​​الحالات اليومية لمدة 7 أيام بنسبة 26% عن الأسبوع السابق إلى 94 ألف حالة فى اليوم وثلاثة أضعاف خلال الشهر الماضى، مشيرة إلى أن متوسط ​​سبعة الأيام لدخول المستشفى ارتفع بنسبة 19% إلى حوالى 3000 حالة فى اليوم ومتوسط ​​الوفيات 275 فى اليوم.

وتابعت والينسكى: "يجب علينا بالطبع أن نتذكر أن فقدان كل شخص بسبب كوفيد 19 هو مأساة وأنه يتسبب فى وفاة ما يقرب من 300 شخص فى اليوم ولا يزال عددًا كبيرًا جدًا".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أذنت فى أواخر شهر مارس بجرعة معززة من لقاحات "موديرنا" و"فايزر بيونتيك" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر، مستشهدة ببيانات تظهر التراجع.