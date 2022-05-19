أسعار الأضاحي في السعودية 2022 وكيفية أختيار الأضحية السليمة

أسعار الأضاحي في السعودية 2022 لم تختلف كثيراً عن العام الماضي، شهدت بعض الأضاحي زيادة طفيفة لهذا العام بسبب زيادة الأسعار العالمية، ولكنها بشكل عام لن تؤثر كثيراً على الراغبين في شراء أضحية لهذا العام 1443، تشمل الأضاحي الخِراف والجاموس والعجول الصغيرة، وكذلك الجمال ولكن يعتبر أشهر الأضاحي هي الخراف بأنواعها المختلفة مثل النعيمي والبلدي، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم سعر الأضحية بالسعودية للعام 2022 / 1443 بالتفصيل، وكذلك أماكن شرائها وأحدث عروض الأضاحي بالمملكة، أيضاً سنتحدث عن أسعار العجول وكذلك أسعار اللحوم للراغبين في شراء لحوم الصدقات.

أسعار الأضاحي في السعودية 2022

سعر الخروف البربري يبدأ من 900 ريال سعودي حسب الوزن.

سعر الخروف السواكني يبدأ من 1150 ريال سعودي.

يبدأ سعر الخروف الأسترالي من 1200 ريال سعودي.

سعر الخروف النعيمي يبدأ من 1490 ريال حسب الوزن، وهو أفضل الأنواع بالمملكة.

سعر الأضحية في السعودية 2022

تبدأ أسعار الخراف من 900 ريال سعودي للخروف البربري الصغير، وتصل إلى 2500 ريال للأوزان الكبيرة من الخروف النعيمي.

تبدأ أسعار الحاشي السعودي القائم من 25 ريالاً للكيلو، وتكون حسب الوزن والجودة، يصل بعضها إلى أسعار عالية للغاية.

أسعار العجول بالسعودية 1443

أسعار العجول ذات الحجم الصغير تبدأ من 1300 ريال سعودي، وتزداد حسب الوزن.

عجل متوسط الحجم من 1600 إلى 1800 ريال سعودي.

اسعر العجل الألماني الصغير يبدأ من 4200 ريال وحتى 5700 ريال سعودي.

أسعار اللحوم في السعودية

للراغبين في شراء لحوم الصدقات، تتنوع أسعار اللحوم في المملكة العربية السعودية حسب نوع اللحوم وجودتها، وسنعرض سعر كيلو اللحم كالتالي:

سعر كيلو اللحم البرازيلي يبدأ من 25 ريال سعودي.

سعر كيلو اللحم البقري الهندي يبدأ من 30 ريال سعودي.

سعر كيلو من لحم الحاشي 25 إلى 30 ريال سعودي.

سعر كيلو اللحم البقري أو العجالي الباكستاني يبدأ من 40 ريال سعودي.

سعر كيلو اللحم البلدي يبدأ من 45 ريال سعودي.

كيلو اللحم العجالي البلدي الفاخر يبدأ من 60 ريال.

كيلو لحم نعيمي 50 ريال.

كيفية اختيار الأضحية السليمة

هناك بعض المعايير التي من خلالها تختار لحم الأضحية السليم، ومنها: