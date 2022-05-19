نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شغال”.. موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل عبر Tamwin.com.eg الرابط الرسمي بعد التفعيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل، هي الخدمة الإلكترونية التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد ظهور الرسالة علي بعض بونات صرف الخبز خلال الايام الماضية، وتم توفير الخدمة من خلال الرابط الإلكتروني للحد من التزاحم علي تحديث بيانات بطاقة التموين، خاصة إن مستفيدي الدعم علي الخبر فقط يصل عددهم نحو 75 مليون مواطن، وقد تسلم العديد منهم رسالة تحديث بيانات بطاقة التموين واضافة رقم المحمول البطاقة، وقد استقبلت مكاتب التموين العديد من المواطنين من اجل تلك الخدمة خلال الايام الماضية، إلا إن الوزارة أعلنت إمكانية القيام بهذا الإجراء عبر الإنترنت دون التوجة الي المكتب، ولذلك سوف نوفر لكم هذا الرابط وشرح خطوات التسجيل عبر موقع دعم مصر، والذي يستقبل طلبات تسجيل المحمول لليوم الثاني علي التوال بعد إضافة تلك الخدمة للموقع منذ ساعات.

موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل

اصبحت الآن ايقونة تسجيل رقم المحمول علي موقع دعم مصر فعالة، وذلك بعد إن تم تسلم الرسالة علي بون صرف الخبز للعديد من المواطنين، ويتطلب التسجيل زيارة الموقع وتدوين رقم رب الاسرة المسجل في واحدة من شركات المحمول الاربعة المعروفة، علما بأنة لا يشترط بأن يكن الخط تابع لشركة دون غيرها، وشوف تتسلم رسالة تأكيد التسجيل بنجاح، و يمكنكم إتباع الخطوات والتعرف علي رابط التسجيل من هذا التقرير المقدم من ثقفني نيوز، ونسعد بالتواصل معكم من خلال صندوق الوصف وترك تعليمات وأستفسارات.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

من المقرر إن تظهر رسالة للمواطنين علي بونات صرف الخبز بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، وذلك في حالة وجود اي تحديثات للبطاقات التموينية، لذلك يتوجب عليكم متابعة الرسائل التي تظهر في نهاية بون صرف الخبز، ويمكنكم القيام بكافة التحديثات من خلال موقع إدارة دعم مصر، والذي يتيح العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، كما يوفر أرقام للتواصل مع المتخصصين، وابرزها رقم الشكاوي الحكومية الموحد 16528، وكذلك الخط الساخن للتواصل 19959.

دعم مصر تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين

الفيديو المرفق مع التقرير موضح بشرح تفصيلي كيف تسجل علي موقع دعم مصر، ذلك لتأكيد إن الموقع يعمل ويستقبل الطلبات، إلا ان كثافة الضغط علي الموقع تجعل الوصول للخدمة أمر صعب، هذا ونرجو منكم متابعة تلك الخطوات وتسجيل البيانات قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك لضمان إستمرار الاستفادة من منظومة الدعم علي بطاقة التموين، كذلك لمنع توقف بطاقة التموين الخاصة بكم