جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، المتحدثة باسم "الصحة الأمريكية" سارة لوفينهايم إن الوزير كان قد تلقى اللقاح المضاد لـ كورونا وإن أعراض إصابته بالفيروس خفيفة، مضيفة أنه سيواصل العمل خاضعًا للعزل المنزلى.
وذكرت الوكالة أن بيسيرا كان قد حضر الخميس الماضى اجتماعًا فى البيت الأبيض ولكنه لم يخالط الرئيس الأمريكى جو بايدن، مشيرة إلى أنه زار برلين لحضور اجتماع وزراء الصحة من مجموعة الدول السبع الغنية يومى الخميس والجمعة.
وجمع لقاء بين وزير الصحة الأمريكى، ونظيره الألمانى كارل لوترباخ الثلاثاء، كما أنه التقى برئيس وكالة مكافحة الأمراض فى ألمانيا لوثار ويلر، واثنين من كبار خبراء الفيروسات فى البلاد وإدارة أكبر مستشفى فى برلين
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزير الصحة الأمريكى بـ فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.