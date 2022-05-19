إصابة وزير الصحة الأمريكى بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، المتحدثة باسم "الصحة الأمريكية" سارة لوفينهايم إن الوزير كان قد تلقى اللقاح المضاد لـ كورونا وإن أعراض إصابته بالفيروس خفيفة، مضيفة أنه سيواصل العمل خاضعًا للعزل المنزلى.

وذكرت الوكالة أن بيسيرا كان قد حضر الخميس الماضى اجتماعًا فى البيت الأبيض ولكنه لم يخالط الرئيس الأمريكى جو بايدن، مشيرة إلى أنه زار برلين لحضور اجتماع وزراء الصحة من مجموعة الدول السبع الغنية يومى الخميس والجمعة.

وجمع لقاء بين وزير الصحة الأمريكى، ونظيره الألمانى كارل لوترباخ الثلاثاء، كما أنه التقى برئيس وكالة مكافحة الأمراض فى ألمانيا لوثار ويلر، واثنين من كبار خبراء الفيروسات فى البلاد وإدارة أكبر مستشفى فى برلين