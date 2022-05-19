نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر لكل حاملي بطاقات التموين فى مصر برقم الهوية في المقال التالي
رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 من اكثر الموضوعات بحثا عبر محركات بحث جوجل بعد وصول رسالة مفاجأة لعدد كبير من المواطنين بضرورة اضافة رقم هاتف محمول تابع لصاحب البطاقة التموينية تجنبا لايقاف بطاقة التموين ويأتى ذلك الامر نظرا لرغبة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تحديث كل بطاقات التموين من اجل اعطاء كل المستحقيين الدعم الكافى وتقديم خدمة متميزة لكل المستفيدين الذى يعتبرون ثلثى شعب المصرى وتريد وزارة التموين والتجارة الداخلية اعطاء كل من يستحق فقط وايقاف بطاقات كل من لا يستحق ونرصد لكم هنا خطوات اضافة رقم هاتف المحمول عبر موقع دعم مصر بعد اعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصليحى بامكانية تحديث البطاقات التموين عبر هذا الموقع دون الحاجة الى الذهاب الى مكاتب التموين فى كل المحافظات
رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022
كما ذكرنا لكم ان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصليحى كان قد اعلن ان باب التسجيل مفتوح لكل المستحقيين عبر موقع دعم مصر الخاص بالوزارة وان على كل من جاءت الرسالة فى بون خبز التموين بالتحديث بطاقات التموين الخاصة بهم من خلال هذا الموقع او من خلال التوجه الى مكاتب التموين التابعة لكل المحافظة فى داخل مصر وننشر لكم طرق تحديث بطاقة التموين وهى كالتالى
- قم بالبحث عن موقع دعم مصر على شبكة الانترنت من خلال جوجل
- الضغط على تسجيل رقم المحمول
- يتم تسجيل رقم البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن
- ثم يظهر بيانات المواطن ويطلب منك تسجيل رقم هاتف موبايل باسم صاحب البطاقة التموينية
- يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول فى خانة التسجيل
- ويتم الضغط على ارسال الرقم السرى ويتم كتابة الكود الذى سوف يأتى فى رقم الموبايل الذى تم تسجيله
- وبذلك ينتهي التسجيل وتحديث بيانات بطاقة التموين
تحديث البيانات عبر موقع دعم مصر
جاء فتح باب تحديث البيانات عبر موقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية بسبب حرص وزارة التموين على عدم التزاحم بين المواطنين من اجل عدم اصابة اي منهم بفيرس كورونا المستجد ولتيسير الامور على المواطنين من اجل تقديم خدمة وجودة متميزة لهم ومنذ دخول فيرس كورونا المستجد حرصت الدولة المصرية على تخفيف التزاحم فى المجالات الاساسية بين المواطنين فى كل المحافظات من خلال استخدام الانترنت وانهاء كل الاوراق عبر الانترنت وذلك لضمان وسلامة كل المواطنين من الاصابة بفيرس كورونا او متحوراته وهذا ما فعلته وزارة التموين والتجارة الداخلية وما تفعله العديد من المجالات الاساسية فى البلاد .
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