بشكل أسرع| رابط تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الموبايل رابط موقع دعم مصر 2022

بعد الضغط الكبير الذي تعرضت له مكاتب التموين في جميع القرى والمدن والمحافظات، لاستقبال طلبات تحديث البطاقات التموينية من خلال رقم الموبايل المُسجل لدى إحدى شركات الاتصالات المعتمدة في الدولة، سواء فودافون أو موبينيل أو اتصالات أو وي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تلقي طلبات التسجيل وتحديث البطاقات عبر الموقع الرسمي دعم مصر، من أجل التيسير على المواطنين، ولرفع المعاناة عنهم نظرًا للزحام أمام المكاتب التموينية.

تحديث بطاقات التموين

يهدف قرار وزير التموين بتحديث بطاقات التموين وتسجيل أرقام التليفونات، من أجل إيصال الدعم لمستحقيه وتحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن، وبالتالي لابد تسجيل رقم معتمد لدى شركات الاتصالات لصاحب البطاقة، من أجل التواصل معه، ومن ثم حصوله على الرقم السري الخاص بتحديث البيانات والتي يتم تسليمها لمكاتب التموين ووحدات صرف الخبر من أجل إتمام إجراءات التحديث، ومن ثم صرف المستحقات مجددًا والتي تم وقفها مؤقتًا ليحن إنهاء عمليات التحديث الخاصة بصاحب البطاقة.

خطوات التحديث دعم مصر

أما عن خطوات التحديث الخاصة ببطاقات التموين، فيتطلب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر على الرابط التالي: https://www.tamwin.com.eg .

. ثم الضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة أعلى الصفحة.

سجل رقم بطاقة التموين ثم متابعة.

ثم اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

سجل رقم الموبايل المسجل لدى إحدى شركات الاتصالات باسم صاحب البطاقة أو أي فرد من المستحقين.

اضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

ومد فترة التحديث

ولك يكتفي وزير التموين الدكتور على المصيلحى، بفتح رابط موقع دعم مصر من أجل تلقي طبات التحديث، بل أعلن رسميًا عن مد فترة تسجيل أرقام التليفونات للمواطنين الذين تلقوا رسالة على بون الصرف، وجاء موعد المد حتى يوم الثلاثين من شهر يونيو المقبل، من أجل التيسير على المواطنين من إتمام إجراءات التحديث في جميع المدن والمحافظات، ومن أجل رفع الضغط على المكاتب التموينية.