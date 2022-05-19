الحد المانع الضمان الاجتماعي المطور 1443 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “توضح” موعد صرفه

الحد المانع الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن لجميع المستحقين داخل المملكة العربية السعودية، جدير بالذكر أن معاش الضمان الاجتماعي الجديد ويتم تقديمه إلى الأسر الغير مقتدرة والمواطنين ذو الدخل القليل، لأجل مساعدتهم وتخفيف العبء والعمل علي تطوير مستوى المعيشة، وسنتعرف معكم عن الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور وأيضًا عن موعد صرف المعاش وخطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي.

الحد المانع الضمان الاجتماعي الجديد 1443

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد لجميع المستحقين، ومن الجدير بالذكر أن الحد المانع هو الراتب الشهري لكافة المواطنين وهي القيمة النقدية المحددة وسيتم صرفها لكل شخص وأيضًا وضحت الوزارة في وقت سابق أن الحد المانع يتم تحديده علي حسب عدد أفراد العائلة، وللتعرف عليها تابع التالي:

أولًا إذا كانت الأسرة تتكون من فردين فإنه يحصل على 1650 ريال.

ايضًا إذا كانت الأسرة تتكون من ٣ أفراد تحصل على 2200 ريال.

أما إذا كانت من ٤ أفراد يحصل المستفيد على 2750 ريال.

أما بالنسبة للأسرة التي تتكون من ٥ أفراد يحصل المستفيد على 3300 ريال.

وأيضًا الأسرة التي تتكون من ٦ أفراد يتم الحصول على 3850 ريال.

أما للأسرة التي تتكون من ٧ أفراد يتم الحصول على 4200 ريال.

واخيرًا الأسرة التي تتكون من ٨ أفراد يتم الحصول على 4750 ريال.

ميعاد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1443

العديد من المستحقين للضمان الاجتماعي الجديد في الوقت الحالي ينتظرون ميعاد صرف المعاش لشهر مايو ٢٠٢٢، واوضحت الوزارة الي ميعاد الصرف وسيكون يوم الأحد الموافق ٢٤ شوال والموافق هجري ٢٥ مايو، وسيستمر الصرف حتي يوم الثلاثاء الموافق ١ ذي القعدة الموافق ميلادي ٣١ مايو، وللاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي عليك اتباع الخطوات التالية: