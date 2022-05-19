نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية تكشف موعد التقويم الدراسي 1444 للمدارس والجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر التساؤل من الكثير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات داخل المملكة العربية السعودية عن معرفة موعد التقويم الدراسي 1444 الجديد، وسوف نوضح لكم الخطة الدراسية التي قام بها وزير التعليم السعودي في المملكة لعام 1445-1444 هجرياً، وذلك بالإضافة إلى مواعيد التقويم الدراسي للجامعات والمدارس أيضا بعد تعديل الكثير في وزارة التعليم السعودية من خلال مقالنا.

التقويم الدراسي 1444 الجديد وزارة التعليم السعودية

التقويم الدراسي الخاص في السعودية عام 1444- 1445 بالأسابيع ومعرفة عدد أيام الإجازات تبعاً للفصول الثلاثة على مدار عام دراسي كامل جديد، كما قام الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودي بنشر جدول التقويم الدراسي كاملاً وإليكم جدول التقويم الدراسي لعام 1444.

أيام الدراسة والإجازات التقويم الدراسي 2022 – 2023

قامت وزارة التعليم السعودي بالتعديل على التقويم الدراسي لعام 1444، وتم توضيح كافة المواعيد الخاصة بالدراسة والإجازة خلال الفصل الدراسي الأول والثاني والثالث وسوف نتعرف على عدد الأسابيع وأيام الإجازات من الآتي:

الفصل الدراسي الأول يضم ثلاثة عشر أسبوعاً.

والفصل الدراسي الثاني ثلاثة عشر أسبوعاً.

كما أن الفصل الدراسي الثالث الذي يحتوى على ثلاثة عشر أسبوعاً أيضا.

عدد أيام الدراسة في الفصول الثلاثة تصل إلى مائة وثلاثة وثمانون يوم.

الإجازات عددها خلال العام الدراسي بأكمله عشرة أيام.

عدد الإجازات في العام الدراسي ذلك بالإضافة إلى إجازة نهاية الأسبوع وسوف تكون عدد الأيام ستة وخمسون يوم.

عودة المعلمين والكادر الإداري داخل وزارة التعليم

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن موعد عودة المعلمين والكادر الإداري داخل وزارة التعليم، وفقاً لما تم الإعلان عنه بخصوص التعديل على التقويم الدراسي الجديد 1444، كما أن الجدول يوضح حقيقة الأمر، وأن الدراسة سوف تكون بشكل حضوري، قد قمنا برصد كافة التفاصيل المتعلقة بالتقويم الدراسي بعد التعديل، وتمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء السعودي على تلك المواعيد المدروسة بشكل ممتاز بواسطة وزارة التعليم السعودية، بالإضافة إلى التشديد على توخي الحذر وعمل اللازم لتفادي أنتشار وباء كورونا ، لذلك يجب على الطالبات والطلاب والمعلمين إتباع طرق الحماية والنظافة للحفاظ على سلامة الجميع داخل المدارس والجامعات المختلفة في ظل جائحة الفيروس المنتشر مؤخراً.