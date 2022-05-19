نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الخاص بتحديثات وزارة التموين ومواعيد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر أصبح ترند يشغل الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية، حيث قد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بطلب تحديث قاعدة بيانات بعض المواطنين الخاصة ببطاقات التموين لصرف السلع التموينية والعيش، والجدير بالذكر هنا أنه ليس على جميع المواطنين تقديم هذه التحديثات، ولكنها واجبه فقط على من أُرسلت لهم رسالة على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع.

شرح تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين:

حيث أنه من باب التخفيف على الشعب المصري ومحاولة منع التكدس عند مكاتب وإدارات التموين في محافظات الجمهورية، فقد قامت الوزارة بإتاحة إمكانية تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين بعد إضافة تبويب جديد والخاص بتسجيل رقم المحمول، وذلك من خلال بضعة خطوات بسيطة وهي كالتالي؛

الذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع دعم مصر. ومن ثمة الضغط على تبويب تسجيل رقم المحمول. ليتم إظهار خانة إدخال رقم البطاقة التموينية قم بإدخاله والضغط على التالي. بعد ذلك يظهر لك خانتين الأولى بها اسم رب الأسرة المسجل لدى الوزارة، والثاني رقم المحمول الخاص بربة الأسرة وهذا الذي يطلب منك إدخاله. بعد إدخال رقم الموبايل قم بالضغط على تسجيل. عند قبول الرقم تظهر لك رسالة بأنه تم التسجيل بنجاح، وسوف ترسلك لك رسالة نصية تفيد بذلك إلى رقم الهاتف الذي تم تسجيله.

ملحوظه هامه: يجب التأكد من إدخال رقم هاتف صحيح مسجل باسم رب الأسرة وبطاقته الشخصية لدى إحدى شركات الاتصالات المصرية لقبول الطلب، وفي حال عدم توفر ذلك يجب العلم انه لن يتم قبول طلبكم حتى الحصول على رقم محمول شخصي خاص برب الأسرة.

ما هو آخر موعد لتسجيل تحديثات وزارة التموين:

حيث قد أصدر السيد الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاً يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أُرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، وذلك في إطار مساعي الحكومة للتسهيل على المواطنين ومنع التكدس عند مكاتب التموين.

كما أوضح الدكتور مصيلحي أن الهدف من تسجيل أرقام الهواتف يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن في الدعم المقدم له، إلى جانب تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.