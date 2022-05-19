نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن الخطة الدراسية التقويم الدراسي 1444هـ وموعد بداية الدراسة للعام الجديد 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس العام” عن أحدث قرارات وزارة التعليم السعودية فيما يخص الخطة الدراسية التقويم الدراسي 1444هـ، حيث أعلنت الوزارة عن تفاصيل العام الدراسي الجديد لمراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، وتشمل الخطة الدراسية مواعيد بدء العام الدراسي 2022- 2023م وجدول التقويم الدراسي الذي يشمل مواعيد الدراسة والإجازات الرسمية طوال العام.

الخطة الدراسية التقويم الدراسي 1444هـ

تم الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد للعام 1444هـ لمراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، بحيث تبدأ الدراسة للطلاب من تاريخ 1 صفر حتى 4 من ذي الحجة، ويتضمن العام الجديد 39 أسبوعاً دراسياً بحيث يكون عدد الأسابيع الدراسية لكل فصل دراسي 13 أسبوعاً، ويقدر عدد أيام الإجازات خلال العام ب 56 يوماً.

موعد بداية الدراسة لجميع الفصول الدراسية

تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 1/2/1444 وينتهي بانتهاء دوام يوم الخميس الموافق 30/4/1444.

أما عن الفصل الدراسي الثاني فيبدأ من يوم الأحد الموافق 10/5/1444 وينتهي يوم الخميس 10/8/1444 بعد انتهاء الدوام.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20/8/1444 وينتهي بانتهاء الدوام يوم الخميس الموافق 4/12/1444.

أيام الإجازات في العام الدراسي الجديد

يهتم الطلاب بمعرفة أيام الإجازات خلال العام الدراسي ووفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية ووكالة الأنباء السعودية واس عبر موقعها الإلكتروني، فإن العام الجديد يحتوي على عشرة إجازات متنوعة، من بينها 5 إجازات مطولة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بالإضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر المبارك.

التقويم الدراسي للمدارس الأجنبية

حددت وزارة التعليم موعد بدء الدراسة للمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والجامعات والكليات الأهلية والتي ستقوم بتطبيق النظام الفصلي أو الربعي، حيث:

يكون موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول ابتداءً من يوم الأحد 1/2/1444 الموافق 28 أغسطس 2022م، وينتهي بنهاية الدوام يوم الخميس 12/6/1444 الموافق 5 يناير 2023م.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات ابتداءً من يوم الأحد 22/6/1444 الموافق 15 يناير 2023م، على أن ينتهي بانتهاء الدوام الدراسي يوم الخميس 19/11/1444 الموافق 8 يونيو 2023م.