جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأربعاء، أن العالم فى طريقه لمواجهة أزمة غذاء بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا، مشددًا على أن أزمة الغذاء تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام.





وطالب بلينكن، فى تصريحات له نقلتها قناة "العربية"، بضرورة الضغط على روسيا لتوفير ممرات آمنة فى أوكرانيا لإيصال الغذاء، مؤكدًا أن العقوبات الأمريكية على روسيا ليست سببا لأزمة الغذاء فى العالم. وشدد وزير الخارجية الأمريكى، على أن انعدام المواد الغذائية فى العالم يقع على عاتق الحكومة الروسية، مشيرًا إلى أنه هناك حاجة ملحة للغذاء والأسمدة ويجب زيادة الاستثمار بهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: العالم فى طريقه لمواجهة أزمة غذاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.