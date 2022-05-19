غوتيريش: هناك أزمة غذاء فى العالم قد تقود إلى كارثة

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أنه هناك أزمة غذاء فى العالم قد تقود إلى كارثة، لافتًا إلى أن التعافى من الجائحة يضع الكثير من البلاد على حافة الكارثة.





وأضاف "غوتيريش"، فى تصريحات له نقلتها قناة "سكاى نيوز"، أن الحرب فى أوكرانيا زادت من معاناة الدول بشأن الغذاء. وتابع :" أجريت محادثات مع روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بهدف استعادة شحنات الحبوب الأوكرانية وإحياء صادرات الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، مؤكدًا أن الحرب فى أوكرانيا أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهى والوقود والأسمدة وستؤدى إلى تفاقم أزمات الغذاء والطاقة فى الدول الفقيرة. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا يوجد حل فعال لأزمة الغذاء دون إعادة دمج إنتاج الغذاء فى أوكرانيا وكذلك المواد الغذائية والأسمدة التى تنتجها روسيا وبيلاروسيا فى الأسواق العالمية، مؤكدًا أنه يجب أن تسمح روسيا بالتصدير الآمن للحبوب المخزنة فى الموانئ الأوكرانية، وأن تسمح بوصول الأغذية والأسمدة الروسية بشكل غير مقيد إلى الأسواق العالمية.

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