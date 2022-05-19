الاتحاد الأوروبى يقدم 3 ملايين يورو لدعم خطة الناقلة صافر

جدة - نرمين السيد - وأوضح الاتحاد الأوروبى -فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء: إن الخزان صافر معرض لخطر التسرب النفطى أو الانفجار الوشيك، محذرا من كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية محتملة فى اليمن والبحر الأحمر قد تحدث جراء ذلك".

وأضاف أن خزان صافر يمكن أن يتسبب فى اضطراب كبير فى التجارة البحرية العالمية التى تمر عبر مضيق باب المندب، مؤكدا أنه سيواصل الجهود للتواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان توفر متطلبات التمويل الكاملة المطلوبة لتحقيق العملية.

والناقلة "صافر" هى وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وأعلنت الأمم المتحدة، فى وقت سابق، عن حاجتها لجمع 80 مليون دولار خلال مؤتمر للمانحين، لتمويل خطة إنقاذ الخزان النفطى التى تشمل استئجار سفينة كبيرة لنقل مخزون الناقلة، والذى يزيد عن مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى تكاليف أعمال الصيانة التى ستستمر لمدة 18 شهرا.