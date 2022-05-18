نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاحتلال يعلن إسقاط "مسيرة" لحزب الله عبرت الحدود من لبنان على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 18 مايو 2022 11:59 مساءً - دوت الخليج :- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه رصد وأسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله، عبرت الأراضي الفلسطينية المحتلة قادمة من لبنان.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد مسيرة درون تابعة لحزب الله تسللت من داخل لبنان.
وأضاف: "كانت المسيرة تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة مدة الحادثة".
يشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت أحداثا مشابهة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، فيم لم يصدر حزب الله تعليقا على بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.
عربي21
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعلن إسقاط "مسيرة" لحزب الله عبرت الحدود من لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.