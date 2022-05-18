نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاحتلال يعلن إسقاط "مسيرة" لحزب الله عبرت الحدود من لبنان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 18 مايو 2022 11:59 مساءً - دوت الخليج :- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه رصد وأسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله، عبرت الأراضي الفلسطينية المحتلة قادمة من لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد مسيرة درون تابعة لحزب الله تسللت من داخل لبنان.

وأضاف: "كانت المسيرة تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة مدة الحادثة".

يشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت أحداثا مشابهة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، فيم لم يصدر حزب الله تعليقا على بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

عربي21