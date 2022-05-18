نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 بالإعدادية الشروط وموعد التقديم academy.moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن 2022\2023، وقد وضعت وزارة الداخلية شروط يجب توافرها في المتقدم وذلك لاختيار أفضل العناصر والمفاضلة بين المتقدمين، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل قراءة شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2022 جيداً قبل الشروع في التقديم.

ويتم التسجيل في وظائف معهد معاوني الأمن إلكترونياً من خلال رابط وزارة الداخلية الإلكتروني moi.gov.eg، وعلى من يرغب في التسجيل ضرورة التقديم في الموعد المحدد، مع الالتزام بتعبئة جميع البيانات في استمارة التسجيل الإلكترونية بشكل صحيح، وضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة حتى يتم قبول الطلب.

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022

شروط تقديم معهد معاوني الأمن 2022

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين من غير طريق التجنيس. يجب ألا يقل سن المتقدم\ة عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 في تاريخ فتح باب التقديم في المعهد. حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها. محمود السيرة حسن السمعة. ألا يكون قد تم الحكم عليه في أي عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ألا يكون قد تم فصله من أي وظيفة حكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي بشرط عدم مرور 4 سنوات على صدوره. أن يكون لائق صحياً وفق المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة. اجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية. لا يقل الطول بالنسبة للذكور عن 170سم ولا يقل عرض الصدر عن 85سم. لا يقل الطول عن 160سم بالنسبة للإناث. ألا يكون مجند في القوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة المختلفة. يجب ألا يكون متزوج أو سبق له الزواج.

موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2022

من المقرر أن يتم التقديم وكذلك موعد سحب كراسات معاوني الأمن 2022 اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 مايو الجاري 2022. ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 23 يونيو القادم.

موعد بدء الاختبارات لمن وقع عليهم الاختيار moi.gov.eg

من المقرر أن تبدأ الاختبارات من يوم 28 مايو المقبل بالمعاهد التدريبية التابعة لقطاع التدريب. ويتم سحب كراسات الالتحاق من معهد معاوني الأمن بطرة ذكور وإناث. وكذلك معهد معاوني الأمن بالبحيرة خاص بالذكور. ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج خاص بالذكور.