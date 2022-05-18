رابط سريع.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني “4 ابتدائي” عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني، تشغل نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم بال الالاف من الطلاب وأولياء الأمور على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يتم الكشف عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 خلال أيام من الآن بعد أن يتم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح ومراجعة الدرجات بدقة قبل رصدها بالكشوف، على أن يتم إعلان النتيجة بآلية الألوان الأربعة “الأزرق والأصفر والأحمر والأخضر” وليس بنظام الدرجات كما هو معتاد في السنوات الماضية، وخلال السطور القادمة سنضع بين أيديكم رابط نتيجة الرابع الابتدائي مباشر لجميع المحافظات، فتابعونا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني يمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وكذلك فور اعلانها يمكن الاستعلام عن نتيجة سنة رابعة ابتدائي الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب، وكان ماراثون الامتحانات قد انتهت قبل أيام من الآن بعد أن أدى الطلاب الامتحانات داخل لجان مدرسية مؤمنة ومراقبة، فيما لم يشتكي أي طالب من صعوبة أسئلة الامتحانات أو من أنها جائت من خارج المنهج، ومن خلال الآن مع خطوات الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي عبر الموقع الرسمي للوزارة:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالضغط على القسم الخاص بنتائج الامتحانات.

اختر القسم الخاص بنتائج مراحل النقل الاساسي.

قم بالضغط على نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل:”رقم الجلوس والمحافظة واسم الطالب”.

اضغط على عرض النتيجة.

سيظهر نتيجتك خلال ثواني بالألوان في كل المواد.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

وخلال أيام من الآن سوف تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 في كل المحافظات:”الجيزة، القاهرة، الاسكندرية، الفيوم، الغربية، الدقهلية،…”، ويمكنك الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات السابقة، وسنشرح لكم دلالة كل لون في نتيجة رابعة ابتدائي: